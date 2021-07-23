У Київській області викрили незаконний вируб лісу. Сума збитків — 13 мільйонів гривень

За даними слідства, незаконні суцільні санітарні порубки на земельних ділянках загальною площею близько 8 гектарів здійснювалися протягом трьох років. Водночас лісничі не проводили оцінку впливу таких порубок на довкілля.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що фігуранти готувалися до незаконної порубки лісу ще на трьох ділянках, що коштувало б понад 1,5 мільйона гривень. Зокрема, зловмисники підробили документи та отримали дозвіл для вирубу лісу, де насправді поліпшення санітарного стану не було потрібне.

Наразі сімом службовцям та посадовцям, які причетні до незаконного вирубу, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 366 (Службове підроблення) та за ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.