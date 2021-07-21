Лувр і галерея Уффіці направили претензії Pornhub за гід Classic Nudes

Імениті європейські музеї Лувр і Уффіці обурені онлайн-гідом Classic Nudes, який був представлений Pornhub близько тижня тому.

Про це пишуть The Daily Beast і The Telegraph з посиланням на музеї.

Pornhub представив проєкт Classic Nudes як інтерактивний путівник з предметів мистецтва сексуального характеру в найвідоміших музеях світу. Гід пропонує подивитися експонати Лувру, Уффіці, музею Орсе в Парижі, Прадо в Мадриді, Національної галереї в Лондоні і Метрополітен-музею в Нью-Йорку.

«Деякі люди вважають музеї нудними. Але що, якщо ми скажемо вам, що в них зберігається колекція безцінного порно?» — казали в Pornhub, представляючи проморолик.

Представник галереї Уффіці заявив, що Pornhub незаконно використовував твори мистецтва і отримає офіційну претензію від юристів. За його словами, Pornhub не звернувся з відповідним запитом при створенні проєкту і не заплатив галереї.

Юристи Лувру також направили повідомлення Pornhub з вимогою прибрати роботи музею з Classic Nudes.