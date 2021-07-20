ESET попереджає користувачів Android та iOS про шкідливе програмне забезпечення

Компанія інформаційної безпеки ESET виявила шкідливе програмне забезпечення Android/FakeAdBlocker, яке відображає небажану рекламу та створює спам-події у календарях iOS та Android.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Після натискання на рекламні оголошення жертви часто втрачають гроші, відправляючи SMS за підвищеним тарифом, підписуючись на непотрібні послуги або завантажуючи банківські трояни, SMS-трояни та інші шкідливі програми. Для створення посилань на рекламу загроза використовує сервіси для скорочення URL-адрес», — пояснюють в ESET та наголошують, що в більшості випадків троян маскується під Chrome, Android Update, Adobe Flash Player або Update Android.
Найбільше жертв зафіксовано в таких країнах, як Україна, Казахстан, Росія, Вʼєтнам, Індія, Мексика і США.
«Багато користувачів завантажують додатки для Android зі сторонніх магазинів, а не з Google Play. У такому випадку ризик завантаження шкідливих програм, особливо при переході за рекламними оголошеннями, дуже високий», — йдеться в повідомленні.
На смартфонах iOS, крім відображення небажаної реклами, ці посилання можуть створювати події в календарях шляхом автоматичного завантаження файлу календаря ICS.
Щоб не стати жертвою цієї загрози, фахівці рекомендують користувачам:
- не надавати доступ до календаря на невідомих сайтах;
- завантажувати додатки для Android тільки з офіційного магазину Google Play;
- одразу закривати сайти, які перенаправляють на різні сторінки та відкривають багато вкладок одночасно;
- не надавати дозвіл невідомим сайтам на надсилання сповіщень у браузері;
- не вводити конфіденційні дані у форми для участі у розіграшах призів.