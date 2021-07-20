В Іспанії добудували найвищий у ЄС багатоквартирний будинок

В Іспанії на курорті Коста-Бланка завершили будівництво 187-метрового багатоквартирного будинку, що є найвищою спорудою у Європейському Союзі. Його вежі-близнюки також можуть похвалитися найшвидшим ліфтом в Іспанії, який здатен піднятися на верхній 47-й поверх за 52 секунди.

Про це повідомляє The Guardian.

Ціна пентхауса у цьому будинку становить близько €2 мільйонів, але є квартири і від €257 тисяч. Промоутер Uniq Residential розповів, що 100 з 256 квартир попередньо продали. Їх придбали близько 60% іспанців, а решта — росіяни, скандинави, німці та бельгійці.