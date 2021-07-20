Розслідування LRT: Литовська фірма в обхід санкцій поставляла обладнання в Крим

Литовська компанія Run Engineering поставляла в РФ обладнання, яке згодом використовували для будівництва двох електростанцій в анексованому Криму.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Литовського суспільного мовника (LRT), проєкту Scanner та української служби «Радіо Свобода».

Литовські журналісти звернули увагу на відеоролик російської компанії «Воронеж-Аква» — одного з підрядників будівництва двох кримських електростанцій, який відповідав за очищення води. На відео з цих ТЕС видно, які саме там є фільтраційні установки.

Журналісти з’ясували, що виробник фільтраційного обладнання на кримських ТЕС — це німецький бренд Inge GmbH. Його продавцем з боку Литви виступила фірма Run Engineering, зареєстрована у Каунасі — вільній економічній зоні, де бізнес може отримати пільги чи зекономити на податках.

Відтак компанія Run Engineering успішно експортувала продукцію російській компанії «Воронеж-Аква», а остання з 2016 року будувала в Криму Таврійську і Балаклавську ТЕС.

Журналісти звернулись до представників Єврокомісії, що координує спільний підхід країн ЄС у питанні санкцій, і чекають на відповідь.

Також розслідувачі встановили, що власниця литовського постачальника Run Engineering Марина Кармишева має тісні зв’язки з російським нафтовим гігантом «Роснефть», а також із народним депутатом від «ОПзЖ» Віктором Медведчуком.