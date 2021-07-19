В Іспанії машина вʼїхала в людей, які сиділи на терасі бару. Влада розцінює це як теракт

На курорті Коста-дель-Соль в іспанській Марбельї машина врізалася у відвідувачів бару. Щонайменше вісім людей отримали травми.

Про це повідомляє DailyMail.

Пʼятьох осіб доставили в лікарню, в одного пацієнта виявили серйозні травми. За кермом автівки був 30-річний громадянин Іспанії, а в салоні його батьки.

За даними ЗМІ, чоловіка затримали. Влада розглядає цю ситуацію як можливий теракт.

Власник одного з ресторанів зазначив, що автомобіль рухався зигзагами і змітав усе на своєму шляху.

У мережі також зʼявилися відео, на яких видно, як очевидці події допомагають постраждалим, котрі перебували на терасі бару. Поліція оточила місце інциденту.

Бар розташований на вулиці під назвою Avenida Miguel Cano, недалеко від місця, де туристи починають екскурсії містом у кінних екіпажах.