Афганістан відкликав посла з Пакистану. Раніше там викрали та катували його доньку

Міністерство закордонних справ Афганістану відкликало посла країни в Пакистані Наджібуллу Аліхіла, доньку якого раніше викрали та катували невідомі.

Про це в неділю, 18 липня, повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства. Разом із послом з пакистанської столиці Ісламабаду на батьківщину відкликані ще кілька високопоставлених дипломатів. Однак їхній ранг і кількість не уточнюється.

В афганському МЗС додали, що дипломати повернуться до Пакистану після того, як будуть «усунуті всі загрози їхньої безпеки, в тому числі заарештовані й покарані» особи, які вчинили напад на доньку посла.

У МЗС Пакистану, як уточнює Reuters, поки ніяк не відреагували на рішення афганської влади.