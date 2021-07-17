Фільм Сергія Лозниці про Бабин Яр отримав нагороду Каннського кінофестивалю

Український режисер Сергій Лозниця отримав спеціальний приз журі премії «Золоте око» — за найкращий документальний фільм Каннського кінофестивалю. Нагороду присудили за стрічку «Бабин Яр. Контекст» про вбивства євреїв нацистами в Києві в часи Другої світової війни.
Про це режисер повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Сподіваюся, що ця нагорода допоможе фільму досягти ширшої аудиторії в усьому світі. І, звичайно, я сподіваюся, що цей фільм буде показаний в Україні та стане предметом змістовної розмови. Така розмова особливо важлива для країни, на території якої 80 років тому відбулися ці трагічні події», – заявив режисер.
Лозниця подякував Каннському фестивалю за запрошення, а членам журі — за підтримку та високу оцінку роботи.
«Я дякую Меморіальному центру Голокосту «Бабин Яр» за можливість зробити цей фільм. Я дякую моїй чудовій команді», — додав він.
Зазначимо, прем’єра документального фільму «Бабин Яр. Контекст» відбулася на Каннському кінофестивалі 11 липня поза основним конкурсом, у програмі спеціального показу.
«Це мій третій приз у Каннах, і я дуже радий! Мені здається, що ця нагорода має переконати тих, хто ставиться до моєї стрічки з пересторогою, що треба все ж її подивитися, а вже потім робити висновки. Я дуже сподіваюся, що в Україні буде вдумлива дискусія щодо тем, які порушує цей фільм. Тому ще раз закликаю: не треба клеїти ярлики, спочатку — подивіться мій фільм!» — заявив він у коментарі «Радіо Свобода».
Як уточнили на сторінці Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», фільм Лозниці розділив нагороду зі стрічкою «Ніч незнання» (A Night of Knowing Nothing) індійської режисерки Паяль Кападії.
- «Золоте око» — це престижна нагорода, яка присуджують найкращому документальному фільму на кінофестивалі. Премію у 2015 році заснувала Громадянська спільнота мультимедійних авторів на чолі з кінорежисером Джулі Бертучеллі, а Каннський кінофестиваль надає їй підтримку.