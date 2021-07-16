У Житомирі збудують патронний завод. США інвестували у проєкт понад $100 мільйонів

Американська компанія інвестує понад 100 мільйонів доларів у будівництво патронного заводу в Житомирі. Міська рада дала згоду на виділення землі під нього.

Про це повідомляє Житомирська міська рада.

«Американська компанія інвестує у Житомир і побудує підприємство оборонного комплексу. Це – сотні робочих місць, величезна інвестиція у більш ніж 100 мільйонів доларів та високотехнологічні технології», — сказав міський голова Сергій Сухомлин та додав, що завод забезпечуватиме набоями ЗСУ.

Сесія міської ради надала згоду на виготовлення технічної документації на поділ земельної ділянки, частину якої передадуть «Житомирському патронному заводу».

За словами Сухомлина, на наступній сесії міської ради інвестор представить соціальні програми та порядок працевлаштування з обов’язковою квотою для учасників АТО/ООС, зокрема військових із інвалідністю.

Виробництво набоїв не передбачатиме їх зберігання у складських приміщеннях.