Усі нардепи, крім одного, відкликали свої поправки, якими хотіли змінити мовний закон

Усі нардепи зі «Слуги народу», крім одного, відкликали свої поправки до змін у бюджет, якими хотіли змінити мовний закон.
Про це заявила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, пише «Еспресо».
«Мовні поправки були відкликані і Корнієнком, і Саламахою, і Клочком», — зазначила вона.
Водночас Кравчук повідомила, що не впевнена, чи відкликав свої поправки нардеп Максим Бужанський, але вона впевнена, що шансів пройти у них немає.
Голова фракції «Голос» Ярослав Железняк також зазначив, що лишилася всього одна поправка Бужанського, яку не підтримує комітет.
- Раніше нардепи знайшли у законопроєкті про зміни до бюджету поправки, які мали б змінити мовний закон. Зокрема цими поправками планувалося вивести з-під дії мовного закону процес створення та показ фільмів і телепрограм, а також скасувати необхідність держслужбовцями підтверджувати володіння українською мовою.