На Київщині перекинувся легковик із 13 людьми: загинули водій та 7-річний хлопчик

У Київській області, між селами Ревне та Вороньків Бориспільського району, на автодорозі перекинувся легковий автомобіль Volkswagen Golf, в якому було 13 пасажирів, з них семеро дітей віком від 6 до 16 років.

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, аварія сталася у неділю, 11 липня, о 21:12.

За даними облуправління поліції, компанія після відпочинку в селі Проців Бориспільського району поверталася додому. 33-річний водій не впорався з керуванням, виїхав на праве ґрунтове узбіччя та перекинувся на дах.

Унаслідок ДТП водій та 7-річний хлопчик загинули на місці від отриманих травм. Решту пасажирів доправили до Бориспільської лікарні для надання медичної допомоги.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Автомобіль забрали на майданчик тимчасового тримання, слідство триває.

Окрім цього, у поліції заявили, що відносно батьків складуть адміністративні матеріали за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обовʼязків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.