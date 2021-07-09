МВФ виділить $650 мільярдів на порятунок світової економіки. Україна теж претендує на ці гроші

Тепер директорка Фонду Крісталіна Георгієва представить Раді управителів МВФ пропозицію про новий розподіл СДР для розгляду і затвердження. У разі затвердження, кошти розподілять вже до кінця серпня.

Про це йдеться на сайті МВФ .

Рада Міжнародного валютного фонду схвалила виділення $650 мільярдів на відновлення світової економіки після збитків, які завдала пандемія коронавірусу.

«У 2009 році розподіл СДР зробив значний внесок у відновлення після світової фінансової кризи, і я впевнена, що цей новий розподіл матиме настільки ж сприятливий вплив і зараз», — підкреслила Георгієва.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко заявляв, що в разі виділення Фондом коштів на відновлення економіки, Україна зможе претендувати на $2,7 мільярда пропорційно своїй квоті в МВФ.