Урядова газета за перший квартал 2021 року відзвітувала про збитки на 1,4 млн грн

Держпідприємство (газета) «Урядовий курʼєр», підпорядковане Кабінету міністрів, за перші три місяці 2021 року зазнало 1,4 млн гривень збитків.

Про це повідомляє «Марлін» з посиланням на звіт підприємства про виконання показників фінплану.

Згідно зі звітом, на чистий фінансовий результат першого кварталу вплинуло зменшення доходу від підписки на друковану газету. В цьому році збиток дуже високий. У минулому році за аналогічний період редакція газети відзвітувала про 249 тисяч грн збитків.

У першому кварталі витрати на оплату праці співробітників (в штаті 63 людини) становили 2,2 млн грн, при тому, що підприємство зекономило 573 тисячі грн (співробітники працювали неповний робочий день).