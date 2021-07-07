Мінʼюст пояснив процедуру автоматичного списання боргів: рахунки арештують тільки після рішення суду

У разі боргу за житлово-комунальні послуги чи несплати штрафу за перевищення швидкості кошти на банківському рахунку порушника можуть арештувати. Однак про автоматичне списання коштів не йдеться.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Тобто, наказ № 1061/5 дозволив внести технічні зміни у взаємодію виконавців із банками за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) — їм дозволили взаємодіяти в електронному вигляді, а не тільки через пошту.

«Уявімо, що хтось не сплатив штраф за порушення правил дорожнього руху або комунальні послуги, чи заборгував вам кошти (зокрема, аліменти на утримання дитини чи заробітну плату). Цей факт спочатку має підтвердити суд або інший орган. Якщо після цього боржник так і не повертає кошти — до справи береться Державна виконавча служба або приватні виконавці. Вони, зокрема, можуть арештувати кошти на банківських рахунках боржника», — пояснюють у Мінʼюсті.

Відтак спростили саме процедуру комунікації між виконавцями та банками.