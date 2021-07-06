МВС зробило відкритими VIN-коди автомобілів. Тепер їх можна перевірити в реєстрах власників авто

Міністерство внутрішніх справ та Міністерство цифрової трансформації зробили відкритими VIN-коди автомобілів. Вони тепер доступні у реєстрі відомостей про авто та їхніх власників.

Про це пише пресслужба Мінцифри.

«Раніше набір публікувався без VIN-кодів — унікального номера автомобіля, що складається з 17 цифр. Проте з 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом із відомостями про VIN-код. Наразі доступна інформація про транспортні засоби, які були зареєстровані з 1 січня 2021 року, — понад 820 тисяч», — зазначили у відомстві.

Там розповіли, що відомості про авто та їхніх власників — це найпопулярніший набір даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. З серпня 2018 року його переглянули понад 440 тисяч разів.

У VIN-коді автомобіля міститься інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску. За допомогою цього коду можна перевірити справжність технічного паспорта авто, ідентифікувати будь-яке авто у світі, а також з’ясувати точну кількість попередніх власників і дату розмитнення.

У Мінцифри пообіцяли, що незабаром популярні сервіси перевірки авто інтегрують нову інформацію до своїх послуг.