У вінницькій школі асистентка вчителя погрожувала дитині з синдромом Дауна. Поліція відкрила кримінальне провадження

Санкція статті передбачає штраф від 17 до 68 тисяч гривень або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Поліція вбачає тут неналежне виконання професійних обовʼязків, що спричинило значну шкоду здоровʼю потерпілого. Відтак проти жінки відкрили провадження за ч. 1 ст. 137.

Із заявою до правоохоронців звернулася мати хлопчика, мовляв, асистентка неодноразово ображала її сина та «вчиняла протиправні дії відносно дитини».

У Вінниці поліція відкрила кримінальне провадження проти асистентки вчителя, яка ображала 12-річного учня з інвалідністю.

За даними місцевого видання «33-й новини», у школяра діагностовано синдром Дауна, тому упродовж трьох років він перебуває під наглядом асистентки вчителя. Однак батьки мали сумнів щодо сумлінності асистентки, тож встановили в класі камеру відеонагляду.

Так вони й побачили, як асистентка грубо поводиться з дитиною та погрожує «відрізати їй статеві органи». Директор школи запевняє, що зараз стоїть питання про звільнення жінки зі школи.