У США загинув гравець НХЛ через феєрверк на честь Дня незалежності. Одна з петард влучила йому в ділянку серця

У США загинув воротар хокейної збірної Латвії і клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Матіс Ківленіекс через необережне поводження з феєрверками.

Про це пише BBC.

Спочатку поліція повідомила, що Ківленіекс загинув через травму голови. Гравець нібито впав, намагаючись вибратися з ванни, коли під час вечірки з нагоди Дня незалежності США почався безладний запуск феєрверків.

Однак пізніше правоохоронці повідомили, що хокеїст загинув від попадання одного з феєрверків йому в ділянку серця. Ківленіексу було 24 роки. Латвієць підписав контракт з «Блю Джекетс» в травні 2017 року. Він зіграв у сезоні 2020/2021 шість матчів. Також представляв свою країну на недавньому чемпіонаті світу.