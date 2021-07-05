IKEA представила дивани на підтримку ЛГБТ-спільноти — вони із квітами та ременями

Канадська філія шведського меблевого магазину IKEA представила серію барвистих диванів, натхнених різними прапорами ЛГБТ+ спільноти. Прапори представляють трансгендерних, небінарних і асексуальних людей.

Про це йдеться на сайті канадської IKEA, а деталі повідомляє CNN.

Дивани створили в ознаменування Прайд-місяця — увесь червень у світі на вулицях майоріли веселкові стяги на честь ЛГБТ-спільноти, проходили марші та інші заходи, мета яких — привернути увагу громадськості до проблем і потреб цих людей, а також відсвяткувати уже досягнене. Десять «місць любові» створили чотири ЛГБТ-дизайнери.

Ритейлер пояснив, що так він відзначає «багатство і різноманітність спільноти 2SLGBTQ+». Ця розширена абревіатура охоплює тих, хто заявляє, що у них є чоловічий та жіночий дух (на початку абревіатури 2S — Two souls). Компанія описала дивани як «платформу для святкування самобутності і обміну історіями кохання».

Ikea / Newsroom

Однак у соцмережах, як і завжди, думки розділились. Зокрема, щодо фіолетово-рожевої «бісексуальної» кушетки. Диван виконаний у кольорах бісексуального прапора і обшитий тканиною ручної роботи, а підлокітники нагадують справжні руки.

Ikea / Newsroom

Один користувач Twitter сказав, що цей диван — «це реквізит з фільму жахів». Більш серйозні побоювання викликала фраза на подушках, де було написано: «Коли ти змінюєш «чи» на «і», ніхто тобі не вірить». Текст кушетки був натхненний роботою поета Браяна Ленігана, який пізніше пояснив його значення: це рядок з вірша, який він написав у 15 років, про «бісексуальне заперечення, яке він відчув з боку колишнього партнера».

Інші дизайни включали диван, заснований на прапорі «Прогрес» — це варіація більш знайомого веселкового прапора. На дивані зображені сотні штучних квітів.

Ikea / Newsroom

«Небінарний» диван — це сірий диван, який щільно пристебнутий жовтими, пурпурними і білими ременями. Він також став предметом обговорення у Twitter. Один користувач порівняв ремені з «кінк-спорядженням».

Ikea / Newsroom

У рамках кампанії IKEA люди з усіх представлених спільнот сиділи на диванах і розповідали на камеру свої особисті історії. Компанія не оголосила про плани продажу диванів, хоча деякі користувачі висловили зацікавленість у них.

Ритейлер заявляє, що у нього давня історія підтримки ЛГБТ-спільнот, адже IKEA — перша компанія, яка запустила в США рекламний ролик за участю одностатевої пари у 1994 році.