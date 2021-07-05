ОАЕ вийшли на перше місце у світі за темпами вакцинації від коронавірусу

Об’єднані Арабські Емірати вийшли на перше місце у світі за темпами вакцинації від коронавірусу.

Про це йдеться в матеріалі видання Bloomberg, що стежить за кампанією з вакцинації у всьому світі.

В ОАЕ вже зробили понад 15 мільйонів щеплень. 35% людей повністю вакцинувалися, а 47% отримали принаймні одну дозу.

За ОАЕ слідують Сейшельські острови, де вакцинували 71% громадян, і Бахрейн — 69% вакцинованих.

Загалом у світі використали вже 3,19 мільярда доз вакцин від коронавірусу. Найбільше — у Китаї, ЄС та Індії.