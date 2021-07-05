Помер радянський режисер Володимир Меньшов

У Росії на 82-му році життя від наслідків коронавірусу помер радянський кінорежисер Володимир Меньшов.

Про це повідомляє Мосфільм.

Володимир Меньшов — народний артист Радянського Союзу та лауреат премії Американської кіноакадемії «Оскар» у номінації «Кращий фільм іноземною мовою» — за фільм «Москва сльозам не вірить». Також він зрежисував фільми «Любов і голуби» та «Ширлі-мирлі».

Україна у 2018 році заборонила йому вʼїзд на 5 років — Меньшов публічно підтримував розвʼязання війни на Донбасі, а у 2017 році передав проросійським бойовикам Донбасу 1 млн російських рублів.

Доповнюється...