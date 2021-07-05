Кібератака на компанію Kaseya у США зачепила тисячі компʼютерів у Німеччині

Жертвою кібератаки на компанію Kaseya стала також IT-компанія в Німеччині, що має тисячі клієнтів.
Про це повідомили у Федеральному відомстві з безпеки у сфері інформаційної техніки, пише DW.
Кібератака на виробника програмного забезпечення Kaseya, чий софт використовували велика шведська мережа супермаркетів Coop Sweden і багато підприємств малого та середнього бізнесу в усьому світі, могла торкнутися й тисячі компʼютерів в Німеччині. Таку оцінку висловили експерти Федерального відомства.
«Одна компанія, що надає послуги у сфері IT, уже повідомила про те, що зазнала атаки», — сказав експерт, відзначивши, що клієнтами вищезгаданої компанії були тисячі фірм.
У Німеччині очікують, що з 5 липня почнуть надходити повідомлення від постраждалих, чию роботу зачепили кібератаки. Вони могли не помітити зламу їхніх систем до початку робочого тижня.
При цьому лише підприємства, що працюють у критичних для інфраструктури країни галузях на кшталт енергопостачання, зобовʼязані повідомляти про здійснені проти них хакерські атаки.
Про злам програмного забезпечення VSA компанії Kaseya, унаслідок якого могли постраждати тисячі підприємств у всьому світі, стало відомо ввечері 2 липня. Фахівець із кібербезпеки Джон Гемонд з компанії Huntress Labs зазначив, що за цією кібератакою може стояти угруповання REvil, пов’язане з Росією.
Білий дім доручив американським спецслужбам розслідувати, хто стоїть за хакерською атакою на США.
- Обʼєктом останньої кібератаки стала IT-фірма Kaseya з Флориди. Унаслідок атаки тільки у Сполучених Штатах постраждали щоменше 200 компаній, які використовують програмне забезпечення Kaseya, а в усьому світі злам міг вплинути на діяльність приблизно тисячі підприємств. Жертвами кіберзлочинців стали також кілька мереж супермаркетів Швеції, які користуються послугами Kaseya. Компанія ESET заявила, що від дій зловмисників постраждали фірми в щонайменше 17 країнах світу.