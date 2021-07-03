В Узбекистані заблокували роботу соцмереж

Влада Узбекистану обмежила в країні роботу соціальних мереж.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Регулятор назвав приводом для таких дій порушення законодавства при обробці персональних даних. Державний регулятор не уточнив, які саме соціальні мережі підпали під обмеження, однак користувачі повідомляють про перебої у роботі Тwitter, TikTok, «ВКонтакте» і месенджера Skype.

З квітня в Узбекистані діє закон, який зобов’язує інтернет-компанії зберігати персональні дані узбецьких користувачів на території країни. Глава урядового Державного центру персоналізації в травні заявив, що соціальним мережам надіслано вимогу дотримуватися цього закону.

Видання зазначає, що Узбекистан посідає одну з найнижчих позицій в рейтингу країн світу за рівнем свободи інтернету, який щорічно публікує правозахисна організація Freedom House. Однак після смерті попереднього президента Іслама Карімова у 2016 році у республіці відзначали пом’якшення політики правлячого режиму і надання громадянам більших свобод, ніж раніше. У 2019 громадянам розблокували доступ до сайтів низки західних ЗМІ і правозахисних організацій.