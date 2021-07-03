У Чорному морі ледь не затонуло українське риболовецьке судно. Російські кораблі на сигнал SOS не реагували

Уночі проти 3 липня в Чорному морі зазнало лиха українське риболовецьке судно «ОД-2592». У корабля відмовив двигун, воно було знеструмлене. Наразі його вже взяв на буксир український катер морської охорони «Балаклава», вони прямують до порту Очакова.

Про це виданню «Українська правда» розповіли в ДПСУ.

«Катер морської охорони «Балаклава» вже взяв на буксир фелюгу, яка потерпала у відкритому морі, була знеструмлена, і наразі буксирує її до порту виходу до Очакова. Назустріч висунувся власник на іншій фелюзі. Певно, вони зустрінуться в морі», — розповіли у відомстві.

Натомість у Росії ще вночі повідомили про інцидент і заявили, що направили на допомогу українському судну власний ракетний катер та передали владі України інформацію про подію.

Але в Міноборони повідомили, що російські кораблі ігнорували сигнал SOS з українського судна і не наближалися до нього.

«Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну «ОД-2592», що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії. Поширення зазначеної інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирував корабель морської охорони ДПС України до порту приписки в Очаківі», — підкреслили в ГУР Міноборони.

Наразі судно буксирують до українського порту, жоден із 4 членів екіпажу не постраждав.