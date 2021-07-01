12-річний американець став наймолодшим гросмейстером в історії

12-річний Абхіманью Мішра став наймолодшим гросмейстером в історії шахів.

Про це пише CNN.

Житель Нью-Джерсі (США) побив рекорд українця Сергія Карякіна у віці 12 років, чотирьох місяців і 25 днів. На турнірі Vezerkepzo GM Mix він переміг гросмейстера Леона Мендонку. Це, разом з досягненням раніше показника у 2500 пунктів в рейтингу Ело, дало право Міжнародній шаховій федерації (ФІДЕ) надати Мішрі звання гросмейстера.

12-річний американець став наймолодшим національним майстром, коли йому було 9, а потім у 10 років, девʼять місяців і 20 днів він став наймолодшим міжнародним майстром в історії.