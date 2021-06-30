Українців попередили про грози та град 1 липня

В Україні в четвер, 1 липня, очікуються грози, шквали і подекуди град. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз стосується всієї країни, крім сходу та південного сходу. На решті території очікуються грози, удень подекуди град і шквали 15—20 м/с, у західній частині місцями значні дощі.
Температура вночі очікується +14...+19 °С, удень +25...+30 °С, у Карпатському регіоні +20...+25 °С.
- У п’ятницю, 18 червня, у Криму на метеорологічній станції Ай-Петрі зафіксували рекордну для України добову кількість опадів — 295 мм. Такий показник дорівнює трьом місячним нормам.