Міністр агрополітики опублікував перелік документів, які необхідні для продажу землі

В Україні з 1 липня запускають ринок землі, і міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко оприлюднив список документів, необхідних для продажу землі. Відповідний допис він зробив у Facebook.

Аби продати землю, у ділянки повинен бути кадастровий номер. Наявність номеру можна перевірити на Публічній кадастровій карті України (тут). Якщо кадастрового номера немає, треба звернутись до розробника документації із землеустрою, щоб той встановив чи відновив межі ділянки. Далі її потрібно зареєструвати в Державному земельному кадастрі — при цьому ділянці дадуть кадастровий номер.

Далі треба зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (якщо до цього часу це не було зроблено). Для цього треба звернутись до сільради, міськради, нотаріуса чи Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП, ось їх перелік у країні).

Для реєстрації права власності потрібні:

витяг із Державного земельного кадастру;

копія та оригінал паспорта та ідентифікаційного номера;

підтвердження сплати адміністративного збору;

документ про права на ділянку (державний акт на право власності на землю, договори купівлі-продажу, дарування, обміну, рішення суду, свідоцтво про право на спадщину).

Роман Лещенко / Facebook

Після реєстрації права власності на землю українець отримає паперовий чи електронний витяг із Державного реєстру речових прав.

Лещенко зазначив, що цей пакет документів може гарантувати право користування, володіння та розпорядження ділянкою і допоможе уникнути багатьох ризиків.