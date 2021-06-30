Міністр агрополітики опублікував перелік документів, які необхідні для продажу землі

В Україні з 1 липня запускають ринок землі, і міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко оприлюднив список документів, необхідних для продажу землі. Відповідний допис він зробив у Facebook.
Аби продати землю, у ділянки повинен бути кадастровий номер. Наявність номеру можна перевірити на Публічній кадастровій карті України (тут). Якщо кадастрового номера немає, треба звернутись до розробника документації із землеустрою, щоб той встановив чи відновив межі ділянки. Далі її потрібно зареєструвати в Державному земельному кадастрі — при цьому ділянці дадуть кадастровий номер.
Далі треба зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (якщо до цього часу це не було зроблено). Для цього треба звернутись до сільради, міськради, нотаріуса чи Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП, ось їх перелік у країні).
Для реєстрації права власності потрібні:
- витяг із Державного земельного кадастру;
- копія та оригінал паспорта та ідентифікаційного номера;
- підтвердження сплати адміністративного збору;
- документ про права на ділянку (державний акт на право власності на землю, договори купівлі-продажу, дарування, обміну, рішення суду, свідоцтво про право на спадщину).
Після реєстрації права власності на землю українець отримає паперовий чи електронний витяг із Державного реєстру речових прав.
Лещенко зазначив, що цей пакет документів може гарантувати право користування, володіння та розпорядження ділянкою і допоможе уникнути багатьох ризиків.
- 31 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт про ринок землі. Його підтримали 259 нардепів. Ринок землі офіційно запрацює з 1 липня 2021 року і не працюватиме на окупованих територіях.
- Перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи (громадяни України) і не більше ніж 100 гектарів в одні руки. З 1 січня 2024 року землю зможуть купувати юридичні особи — не більше ніж 10 тисяч гектарів в одні руки. Землі державної та комунальної власності продавати не будуть. Продаж землі іноземцям буде вирішуватися на Всеукраїнському референдумі.