Вчені вперше зафіксували злиття нейтронної зірки з чорною дірою

Вчені зафіксували два зіткнення нейтронної зірки та чорної діри за 10 днів.

Про це повідомляє BBC.

Явища сталися у січні 2020 року з різницею у 10 днів. Перше було зіткненням чорної діри масою у девʼять сонячних мас і нейтронної зірки в 1,9 маси Сонця і сталося на відстані близько 900 мільйонів світлових років від Землі. Друге — злиттям чорної діри з нейтронною зіркою в 1,5 сонячної маси — приблизно за один мільярд світлових років.

Події стали першими достовірними спостереженнями гравітаційних хвиль від злиття чорних дір і нейтронних зірок. Дослідники припускають, що такі злиття в просторі до одного мільярда світлових років від нас відбуваються приблизно раз на місяць. Раніше вважалося, що нейтронні зірки стикаються тільки з іншими нейтронними зірками. Те ж саме відбувається і з чорними дірами.

Спостереження можуть означати, що деякі ідеї про те, як формуються зірки і галактики, можуть потребувати перегляду. «Ми знову отримали урок. Ми повинні тримати свій розум відкритим і бути уважними до того, що нам говорить Всесвіт», — заявила професор Вівʼєн Реймонд з Кардіффського університету.