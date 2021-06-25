У Великій Британії під час перегонів зникли 10 тисяч голубів. Схоже, на них вплинула магнітна буря і птахи втратили орієнтир

У Великій Британії під час голубиної гонки птахи мали наввипередки долетіти до місця призначення, але багато з них не повернулися додому. Причиною цього вважають магнітну бурю.
Про це пише The Independent.
Офіційні представники голубиних перегонів все ще намагаються підрахувати, скільки птахів зникло, але вже зараз є побоювання, що ця кількість може сягати 10 тисяч.
Генеральний директор Королівської асоціації голубиних гонок Ян Еванс сказав, що історія з птахами, стала загадкою. Він каже, що ймовірною причиною дезорієнтації птахів стала магнітна буря.
«На перший погляд погодні умови у всій країні були хорошими, ніщо не свідчило про те, що птахам буде складно долетіти додому. Ми вважаємо, що відгадка криється в активності сонячного вітру, який спотворив магнітне поле Землі», — зазначив він.
Власники попросили тих, хто знайде дезорієнтованих голубів, допомогти їм, нагодувати і дати води. Як тільки птахи одужають, ймовірно, завдяки інстинктам зможуть повернутися додому.
- У Бельгії на інтернет-аукціоні продали перегонового голуба за 1,6 мільйона євро. Голубу два роки, і він брав участь у перегонах тільки в 2018 році, отримавши титул найкращого молодого птаха Бельгії.