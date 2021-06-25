«Слуга народу» планує восени провести форум за участю Зеленського і понад 7 тисяч місцевих депутатів

Партія «Слуга народу» планує восени провести у Києві форум за участю президента Володимира Зеленського та понад 7 тисяч місцевих депутатів.

Про це глава партії Олександр Корнієнко заявив у коментарі Інтерфаксу.

«Восени ми організуємо дуже масштабний форум. Це буде навіть більше, ніж звичайний зʼїзд. Хочемо зібрати всіх наших депутатів на місцях — а це понад 7 тисяч осіб, запросити президента Володимира Зеленського», — заявив Корнієнко.