«Намагайтеся робити те, що вам подобається». Американський телеведучий Конан ОʼБраєн закрив своє шоу після 11 років в ефірі

Американський комік та телеведучий Конан ОʼБраєн провів останній випуск свого вечірнього шоу «CONAN on TBS», яке закривається через майже 11 років.

Про це повідомляє СNN.

«Намагайтеся робити те, що вам подобається, з людьми, яких ви любите, і якщо вам це вдасться, це визначення раю на Землі», — сказав він, говорячи про закінчення свого третього нічного шоу за 28 років карʼєри.

Такий термін перебування на посаді, поступається тільки 30-річному досвіду Джонні Карсона у програмі «Сьогодні ввечері».

Фінальний випуск «CONAN on TBS» був «подорожжю у часі» з кліпами гостей, зокрема Стіва Мартіна, Тома Генкса і Сари Сільверман, а також основними моментами спеціальних заходів, які записували за межами Сполучених Штатів.

Також Вілл Феррелл зʼявився через Zoom з Бостона разом з Джеком Блеком, щоб привітати ОʼБраєна. Закриття проєкту анонсували ще у листопаді 2020 року.