Київрада ухвалила проєкт продовження лінії швидкісного трамваю з Борщагівки до центру міста

Київська міська рада підтримала проєкт продовження лінії швидкісного трамваю з Борщагівки до центру міста.

Про це пише пресслужба КМДА.

Відповідне рішення підтримали 67 депутатів Київради.

«Проєкт «Київська міська мобільність», реалізація якого планується за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, складається з подовження Борщагівської лінії швидкісного трамвая до центру Києва. Планується побудувати близько 3,5 км трамвайної лінії вулицями Жилянською та Саксаганського, а також реконструюють Вокзальну площу», — йдеться у повідомленні.

За словами депутата Київради Дмитра Білоцерківця, проєкт планує зменшити навантаження на метрополітен та поліпшити екологічну ситуацію в місті.