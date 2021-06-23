Греція відкладає ратифікацію угод з Північною Македонією після твітів прем’єра про футбол

Греція вирішила відкласти ратифікацію угод із Північною Македонією після публікацій прем’єр-міністра Зорана Заєва. Той у пості про власну збірну на Чемпіонаті Європи 2020 року назвав її македонською, а не північномакедонською.

Про це пише видання Ekathimerini.

Очільник уряду Північної Македонії написав пост про виступ своєї збірної на Євро-2020 і назвав її македонською. Через це у Греції вирішили відкласти заплановані на липень ратифікації двосторонніх угод із Північною Македонією.

«Ми вимагаємо повної реалізації духу і букви Преспанської угоди, і ми закликаємо пана Заєва утриматися від риторичних відхилень, особливо в такому делікатному питанні, як футбол», — зазначили в грецькому уряді.

Там підкреслили, що вдалися до такого кроку, аби Заєв зрозумів, що мусить виконувати зобов’язання, які накладені на нього міжнародними угодами.