Греція відкладає ратифікацію угод з Північною Македонією після твітів прем’єра про футбол

Греція вирішила відкласти ратифікацію угод із Північною Македонією після публікацій прем’єр-міністра Зорана Заєва. Той у пості про власну збірну на Чемпіонаті Європи 2020 року назвав її македонською, а не північномакедонською.
Про це пише видання Ekathimerini.
Очільник уряду Північної Македонії написав пост про виступ своєї збірної на Євро-2020 і назвав її македонською. Через це у Греції вирішили відкласти заплановані на липень ратифікації двосторонніх угод із Північною Македонією.
«Ми вимагаємо повної реалізації духу і букви Преспанської угоди, і ми закликаємо пана Заєва утриматися від риторичних відхилень, особливо в такому делікатному питанні, як футбол», — зазначили в грецькому уряді.
Там підкреслили, що вдалися до такого кроку, аби Заєв зрозумів, що мусить виконувати зобов’язання, які накладені на нього міжнародними угодами.
- Перед початком Євро-2020 Греція вимагала від Північної Македонії змінити форму гравців збірної. Греки виступали проти використання на гербі назви «Федерація футболу Македонії» (FFM), оскільки вона повинна містити слово «Північна».
- У лютому 2019 року Македонія змінила свою назву на Північну Македонію, як це передбачає договір з Грецією. Це було необхідно для вступу країни до Європейського Союзу й НАТО. 27 березня 2020 року Республіка Північна Македонія офіційно стала членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО).