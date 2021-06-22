Посадовців столичної податкової служби викрили на корупції. Вони допомогли ухилитися від податків на 2,5 мільярда гривень

Чиновників столичного управління Державної податкової служби викрили на корупційній схемі, яка дозволила кільком комерційним структурам ухилитися від податків на 2,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

Схема діяла із середини 2020 року. Слідчі ДБР встановили, що посадовці податкової вступили у змову з представниками кількох компаній, які займаються реалізацією підакцизної продукції. Згідно із законом податківці мали блокувати реєстрацію накладних цих фірм, віднесених до ризикових, але вони «не помічали» грубих порушень, отримуючи за це хабарі.

У службових приміщеннях ДПС пройшли обшуки. Слідчі вилучили документи та речі, які долучать до матеріалів справи.

ДБР розслідує зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК). Чиновникам загрожує до 6 років позбавлення волі.