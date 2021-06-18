Через 5 років суд заново почав слухати справу «діамантових прокурорів»

Оболонський суд Києва почав заново розглядати справу «діамантових прокурорів» — справу проти колишнього заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна, колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та їх можливого спільника Валерія Гібаленка (посередник).

Про це повідомляє «Судовий репортер».

Роками справу розглядав Голосіївський суд Києва, але в лютому 2020 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора, змінивши підсудність через порушення строків розгляду справи.

Підготовче засідання в Оболонському суді тривало більше року. 24 травня суд призначив обвинувальний акт до розгляду, після чого почали допитувати свідків. Прокурор при цьому наполягав на вивченні письмових доказів.

18 червня в суд викликали перших пʼять свідків, але вони не зʼявилися. Розгляд справи відкладено до 20 липня.

Справа «діамантових прокурорів»

У липні 2015 року за підозрою у вимаганні хабаря в особливо великих розмірах було затримано заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. При затриманні у них було виявлено в цілому близько $500 тисяч, а також коштовності та цінні папери. У Шапакіна в кабінеті, квартирі та будинку знайшли $330 тисяч, €22 тисячі і 500 тисяч грн, а також вогнепальну зброю і боєприпаси. У Корнійця також було знайдено 35 пакетів з діамантами (65 каменів). Суд заарештував Корнійця і Шапакіна, але ті вийшли під заставу.

У справі налічується 23 томи документів. Голосіївський районний суд Києва почав розгляд справи по суті 21 березня 2016 року.