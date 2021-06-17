Російський репер Моргенштерн позивається до СБУ з вимогою вилучити його із «чорного списку». Справу розглядатиме ОАСК

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Алішера Валєєва (Моргенштерна), який хоче оскаржити рішення СБУ щодо внесення його до Переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці.

Про це інформує Окружний адмінсуд Києва .

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Крім того, російський співак просить визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства культури та інформаційної політики України, датований квітнем 2021 року, яким власне й внесли виконавця до відповідного Переліку.

Також Моргенштерн просить ОАСК витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну.