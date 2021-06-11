Румунія дозволила українським уболівальникам на Євро-2020 не сидіти на карантині

Румунія дозволила українським уболівальникам не сидіти на 14-денному карантині, якщо вони їдуть на матчі збірної.

Про це повідомляє посольство України в Румунії.

«Громадяни України, які прибувають до Румунії з метою участі у футбольних матчах у рамках Фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2020 та доводять це, надаючи квитки у роздрукованому форматі або в електронному вигляді, звільняються від перебування на карантині протягом 14 днів», — йдеться у повідомленні.

Але там нагадують, що рішення щодо кожного вболівальника про в’їзд до Румунії ухвалюється на кордоні безпосередньо прикордонниками.