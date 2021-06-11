Екснардеп Крючков прийшов на засідання суду пʼяним. Він зізнався, що до ночі пив горілку

Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду із запізненням в 30 хвилин і будучи пʼяним.

Засідання суду у результаті тривало майже 6 хвилин і було перенесено на 12 липня.

На самому початку засідання суддя помітив у Крючкова «нестійку ходу» і «почервоніння очей», задавши питання, що з його здоровʼям.

«Ваша честь, чесно, вчора був День народження, відзначали до першої години ночі... таке відчуття, що залишилися залишки алкоголю [в крові]. Ну... брехати немає сенсу», — сказав Крючков.

Він зізнався, що пив горілку і запивав її травʼяною настоянкою. При цьому він запевнив, що випив всього 300 грам алкоголю.

«Тобто ви прийшли в суд в стані алкогольного спʼяніння?», — запитав суддя. «Ні, споживання алкоголю відбувалося вчора», — відповів Крючков.

В кінці суддя заявив, що на жаль ВАКС не може покарати екснардепа за неповагу до суду і переносить засідання.