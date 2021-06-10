У Південній Кореї будівля впала на автобусну зупинку. Загинули 9 осіб і понад 20 травмовані

У південнокорейському місті Кванджу пʼятиповерхова будівля впала на автобусну зупинку, через що на місці загинули 9 осіб і ще 25 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

За даними Національної служби пожежної охорони, обвал стався в той момент, коли на зупинці зупинився автобус з 17 пасажирами. Сама ж будівля була порожньою — її планово зносили.

Знесення будівлі контролювали 16 робітників, які вже дали свідчення поліції. Вони запевняють, що перекрили пішохідні доріжки біля будівлі незадовго до обвалення.

У пошуково-рятувальній операції брали участь близько 190 пожежників, поліція і медики. Всі тіла загиблих і поранених витягли з-під завалів.