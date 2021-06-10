Європарламент схвалив резолюцію про відмову від патентів на вакцину проти коронавірусу

Депутати Європарламенту вимагають тимчасово скасувати патенти на вакцини від коронавірусу, щоби розширити глобальне виробництво препаратів і доступ до них.
Про це повідомили у пресслужбі ЄП, посилаючись на ухвалену резолюцію.
«Щоби прискорити глобальне впровадження вакцини, депутати Європарламенту вимагають тимчасово скасувати захист прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19», — зазначили у відомстві.
Як зазначається, документ схвалили 355 депутатів, 263 виступили проти, 71 утримався.
На думку депутатів Європарламенту, добровільне ліцензування (коли розробник вакцини вирішує, кому і на яких умовах може бути виданий патент, щоб дозволити виробництво), передача технологій країнам, що мають галузі виробництва вакцин, є найважливішим способом масштабування і прискорення глобального розвитку виробництва препаратів.
Також у Європарламенті закликали ЄС «швидко усунути експортні барʼєри та змінити свій власний механізм видачі дозволів на експорт, який відповідає вимогам прозорості», а США та Велику Британію — «негайно скасувати заборону на експорт вакцин і сировини».
Окремо європарламентарі згадали про виробництво вакцин в Африці, оскільки туди відправили лише 0,3% доз вакцини з виготовлених 1,6 мільярда.
До того ж депутати Європарламенту вимагають повного розкриття інформації про майбутні угоди щодо попередніх закупівель, особливо вакцин нового покоління, і щоб ці контракти містили вимоги прозорості для постачальників.
- 5 травня Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала відмову від захисту інтелектуальної власності для вакцин проти COVID-19. Рішення було ухвалено на тлі зростання кількості хворих на коронавірус у світі.
- Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус теж виступив за відмову від патентів.
- Водночас глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий говорити про призупинення дії патентів задля збільшення виробництва, але це рішення, на його думку, не стане «магічною пігулкою».
- Гендиректор Pfizer Альберт Бурла, реагуючи на ініціативу адміністрації Байдена підтримати відмову від патентів на вакцини, заявив, що бідні країни відмовлялися закуповувати вакцину компанії. Хоча, за його словами, для країн із середнім рівнем доходу вакцина коштувала вдвічі дешевше, ніж для багатих, а країнам з низьким рівнем доходу її пропонували за собівартістю.
- Папа Римський Франциск теж підтримав ідею відмови компаній-розробників вакцин проти коронавірусу від патентів на препарати.