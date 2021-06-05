Італійська поліція звинуватила туристів у крадіжці 100 кілограмів піску з острова Сардинія

На острові Сардинія поліція звинуватила десятки туристів у крадіжці піску з місцевих пляжів.

Про це пише BBC.

Правоохоронці вже повідомили про підозру 41 людині, яким закидають крадіжку понад 100 кілограмів піску. В рамках розслідування військова і митна поліція Сардинії стежила за аеропортами та портами, а також шукала веб-сайти, де могли продавати пісок. Туристів затримували під час митного огляду.

Поліція повідомила, що в останні дні виявила десятки онлайн-оголошень про продаж піску, незаконно зібраного з берегів Сардинії, причому за «високими цінами».

Підозрюваним загрожує штраф до €3 тисяч. Поліція повідомила, що цього року вже зібрала близько €13 тисяч у вигляді штрафів, додавши, що вилучений пісок повертають в місця, звідки він був вивезений.

У 2017 році італійська влада ухвалила закон, який забороняє вивозити пісок з пляжів Сардинії. Розмір штрафів становить від €500 до €3 тисяч, в залежності від кількості та місця крадіжки піску.

Заборона була запроваджена, оскільки інциденти з вивезенням піску стаються дедалі частіше. Туристів особливо приваблюють пляжі з «неймовірним» кольоровим, рожевим або дуже білим піском.