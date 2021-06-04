МЗС: В Україну повернувся капітан судна Avant Garde Гаврилов, якого пʼять років утримували на Шрі-Ланці

Український капітан судна Avant Garde Геннадій Гаврилов, якого утримували на Шрі-Ланці з 2016 року, повернувся в Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Він наголосив, що Гаврилова утримували за безпідставними звинуваченнями і у травні суд його врешті виправдав.

«Дипломати були поруч і боролися за звільнення. Наприкінці травня суд нарешті його виправдав. Нині він вже в Одесі», — написав глава зовнішньополітичного відомства.

Гаврилов був капітаном судна Avant Garde, яке знаходилося в управлінні шрі-ланкійської компанії і було задіяне в забезпеченні безпеки на морі і запобіганні нападам піратів. У жовтні 2015 року Гаврилова затримали на Шрі-Ланці, а через кілька місяців арештували за підозрою у нелегальному ввезенні зброї. Його утримували протягом п’яти років. У травні суд зняв з нього обвинувачення.