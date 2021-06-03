«На Вас заведена справа». Нацполіція повідомила про спам-розсилку від її імені

Національна поліція попередила про розсилку шахраями листів від імені відомства з вимогою надати персональні дані.

Про це повідомив Департамент патрульної поліції.

«Сьогодні зранку нібито з електронної пошти управління патрульної поліції у м. Києві kyiv2@patrol.police.gov.ua різним державним органам та приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: на вас заведена кримінальна справа, терміново надайте інформацію, інакше вам буде виписано штраф», — повідомили у поліції.

Там підкреслили, що жодних подібних листів Департамент не надсилав. «Застерігаємо, що електронні листи зі схожим змістом (про несплачені податки, кримінальні справи тощо) можуть надходити й нібито від інших держустанов», — зазначило відомство.

Поліція підкреслює, що така розсилка небезпечна, тому що листи містять додатки, відкриваючи які, відбувається завантаження вірусного файлу, який заражає компʼютер.

Правоохоронці закликали громадян не відкривайте будь-які запаролені архіви та файли, що надходять на електронну пошту, стежити за встановленим та оновленим антивірусним програмним забезпеченням, а також звертати увагу на електронну адресу відправника листа та перевіряйте її достовірність, оскільки спам-повідомлення відправляються з неофіційних пошт.