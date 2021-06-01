Метеорологи: Травень у Києві був холоднішим за кліматичну норму

Травень цього року в Києві виявився холоднішим за кліматичну норму.
Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря у травні в Києві становила +14,4 °С, що на 1,4 °С нижче за кліматичну норму.
Метеорологи зазначають, що найхолодніше в Києві було 9 травня — тоді температура під ранок опустилась до +3,4 °С. А найтепліше, за їхніми спостереженнями, було 16 травня, коли температура після полудня піднялася до +25,1 °С.
«Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37, випало 74 мм, або 114% кліматичної норми», — додали в обсерваторії.
Раніше в обсерваторії Срезневського повідомили, що 14 травня в Києві настало метеорологічне літо.
- Кліматологи назвали 2020 рік у Києві найтеплішим за весь час спостережень — з 1881 року. Також торік 10 червня в Києві зафіксували два температурні рекорди, зокрема температура повітря була найвищою за понад 100 років.