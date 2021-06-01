Метеорологи: Травень у Києві був холоднішим за кліматичну норму

Травень цього року в Києві виявився холоднішим за кліматичну норму.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря у травні в Києві становила +14,4 °С, що на 1,4 °С нижче за кліматичну норму.

Метеорологи зазначають, що найхолодніше в Києві було 9 травня — тоді температура під ранок опустилась до +3,4 °С. А найтепліше, за їхніми спостереженнями, було 16 травня, коли температура після полудня піднялася до +25,1 °С.

«Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37, випало 74 мм, або 114% кліматичної норми», — додали в обсерваторії.

Раніше в обсерваторії Срезневського повідомили, що 14 травня в Києві настало метеорологічне літо.