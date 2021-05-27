Зідан залишив мадридський «Реал». Команда вперше за 11 років не виграла жодного трофею за сезон

Футбольний клуб «Реал» (Мадрид) оголосив про відставку головного тренера команди Зінедіна Зідана.

Про це йдеться на сайті клубу.

«Футбольний клуб «Реал» повідомляє, що Зінедін Зідан вирішив закінчити нинішній етап у ролі тренера нашого клубу. Ми повинні поважати його рішення і висловити нашу вдячність за його професіоналізм, відданість справі і пристрасть протягом усіх цих років», — йдеться у заяві.

Зідан уперше очолив «Реал» в травні 2016 року. Під його керівництвом мадридський клуб тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів, по два рази — Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу, по разу — чемпіонат Іспанії і Суперкубок Іспанії. Навесні 2018 року Зідан залишив свій пост, але через рік повернувся і знову виграв чемпіонат країни.

Нинішній сезон «Реал» завершив на другому місці у чемпіонаті Іспанії, вилетівши з Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів. Таким чином, мадридська команда вперше за 11 років завершила сезон без трофеїв.