СБУ проведе антитерористичні навчання в київському метро

Група Антитерористичного центру Служби безпеки (СБУ) в ніч з 27 на 28 травня проведе навчання на обʼєктах київського метрополітену в Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужба попереджає жителів і гостей столиці, що під час навчань можуть обмежувати рух транспорту і пішоходів, а також перевіряти документи. СБУ закликає зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих незручностей.

У Шевченківському районі розташовані станції «Сирець», «Дорогожичі», «Лукʼянівка», «Золоті ворота», «Театральна», «Університет», «Площа Льва Толстого», «Політехнічний інститут», «Шулявська», «Берестейська» та «Нивки».

У навчаннях також братимуть участь підрозділи поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.