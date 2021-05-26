ДБР проводить обшуки в київському Будинку профспілок

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки в столичному офісі Федерації профспілок України (Будинок профспілок) і вилучають службові документи.

Про це повідомляється на сайті Федерації.

Обшуки проходять в кабінеті обраного голови Федерації Григорія Осового, а також у правовому і майновому департаментах. Ніяких звинувачень предʼявлено поки не було.

«Поки що не відомо, яку мету переслідують слідчі ДБР, проводячи обшуки у правозахисній організації на наступний ранок після зʼїзду, і які документи ми могли прийняти на зʼїзді, що б так схвилювали владу», — заявили у Федерації, передає «Суспільне».

Там додали, що за кілька днів до зʼїзду в Федерацію звернувся слідчий головного управління Нацполіції з вимогою надати особисті дані делегатів зʼїзду. 25 травня на зʼїзді Федерації главою повторно обрали Григорія Осового.

У центральному управлінні Держбюро розслідувань поки не можуть прокоментувати обшуки.