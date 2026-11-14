Україна вдарила по ЛВДС «Самара», де змішують нафту на експорт

Українські військові 13 листопада вдарили по одному з найбільших нафтотранспортних вузлів РФ — ЛВДС «Самара».

Про це повідомили в СБУ.

Лінійно виробничо-диспетчерська станція «Самара» розташована поблизу селища Просвєт Самарської області РФ. Це важливий пункт російської нафтотранспортної системи — сюди трубопроводами надходить нафта з Татарстану, Західного Сибіру та інших регіонів Росії.

На станції її змішують, щоб отримати сорт Urals, — він становить до половини всього російського експорту нафти.