Зеленський: США вперше запропонували обговорити вступ України до НАТО в обмін на вихід з Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що США вперше порушили питання про можливість вступу України до НАТО в обмін на вихід з Донбасу. Проте Україна не погоджується віддавати свої території та обговорює з партнерами комплексний пакет безпекових гарантій.

Про це він повідомив під час розмови з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.

Він має передбачати гарантії від НАТО та ЄС, збереження сильної української армії з необхідною кількістю військових і озброєнням, фінансову підтримку, а також кошти на відбудову країни. Водночас конкретної пропозиції щодо такого пакета поки немає.