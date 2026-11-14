NYT: Росія вимагає від НАТО вивести війська зі Східної Європи і припинити допомогу Україні

Під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі Москва знову висунула вимоги щодо зміни архітектури безпеки в Європі. Російська сторона хоче обмежити військову присутність НАТО, припинити постачання західної зброї Україні та виключити її участь у спільній оборонній політиці ЄС.

Про це пише The New York Times із посиланням на документ, який російські чиновники поширили під час переговорів.

Документ від 10 листопада підтверджує, що Москва продовжує наполягати на своїх ключових вимогах і майже не змінила позиції. Зокрема, Росія хоче заборонити подальше розширення НАТО та будь-яку військову діяльність Альянсу в Україні, Східній Європі, на Південному Кавказі і в Центральній Азії.

Крім того, Кремль вимагає обмежити ядерний захист європейських союзників США з боку Вашингтону, а також Франції та Великої Британії. Водночас Росія допускає вступ України до ЄС, але лише за умови її відмови від участі в оборонній політиці блоку.

За даними видання, документ відображає початкову позицію Москви, і російські представники допускали можливість подальших компромісів. Водночас європейські лідери вже відкинули ці вимоги. Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що їхнє ухвалення становило б пряму загрозу безпеці його країни.