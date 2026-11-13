У США призупинили вильоти літаків по всій країні через проблеми з авіадиспетчерським зв’язком

У США Федеральне управління цивільної авіації (FAA) запровадило загальнонаціональну заборону на вильоти через серйозні перебої в системах звʼязку та з міркувань безпеки.

Про це пише Reuters.

Літакам, які вже перебувають у повітрі, дозволили продовжити політ і здійснити посадку. Міжнародні рейси розглядають індивідуально. Це третє загальнонаціональне призупинення вильотів у США з часів терактів 11 вересня 2001 року.

У січні 2023 року FAA теж призупиняло всі внутрішні рейси менш ніж на дві години.

За даними Flightradar24, зараз в аеропорти США прямують 3 100 літаків. Але жоден рейс не злітає.